Promi-Bild des Tages Demi Lovato zeigt stolz ihr neues Tattoo

Demi Lovato (26, "Sorry Not Sorry") ist stolz: Via Instagram präsentiert die Sängerin ihren Fans voller Freude ihr neues Tattoo, welches sie sich zu Ehren ihrer Großmutter stechen ließ. "Das ist für dich, Großmutter. Sie mit 26 auf meinem Arm, während ich 26 bin", schreibt sie unter ihrem Selfie, das sie noch direkt in dem Tattoo-Studio ihres Vertrauens geschossen hat.