Promi-Bild des Tages Demi Lovato bei "Will & Grace"

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Sängerin Demi Lovato (27, "Sober") in der dritten und letzten Staffel des "Will & Grace"-Revivals eine Gastrolle übernimmt. Und die 27-Jährige steht bereits für die Sitcom vor der Kamera. Eric McCormack (56) alias Will Truman hat auf seinem Instagram-Account ein Foto vom Set hochgeladen, auf dem Lovato inmitten des Casts sitzt. "Willkommen in der 'Will & Grace'-Familie", schreibt der Schauspieler dazu.