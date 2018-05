Promi-Bild des Tages Das wird Elton John an Vegas vermissen

In wenigen Monaten wird Elton John (71, "Rocket Man") auf seine letzte große Tour gehen und auch seine Residency in Las Vegas soll noch im Mai enden. Das dürfte dem britischen Superstar, der endlich etwas kürzer treten möchte, aber nicht all zu leicht fallen. Darauf lässt auch der Kommentar schließen, den er zu einem Schnappschuss mit Miley Cyrus (25) und Liam Hemsworth (28) gepostet hat.