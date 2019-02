Promi-Bild des Tages Claire Holt hochschwanger

Im vergangenen Oktober hatte Holt ebenfalls auf Instagram bekanntgegeben, dass sie schwanger ist. "Mein Herz platzt. Ich bin so glücklich, euch mitteilen zu können, dass wir ein Baby bekommen", so die 30-Jährige damals. Die gebürtige Australierin wurde als Urvampirin Rebekah Mikaelson in der Mystery-Serie "Vampire Diaries" bekannt. Ihren ersten Auftritt hatte sie in der dritten Staffel. Bis zur fünften Staffel gehörte sie zum Cast. Dann wechselte sie zum Spin-off "The Originals". Seit 18. August 2018 ist Holt mit Andrew Joblon verheiratet.