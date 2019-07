Promi-Bild des Tages Cindy Crawford ganz natürlich

Mit dem Handtuch über den Schultern und zufriedenem Lächeln blickt Crawford in die Kamera. Scheinbar befindet sie sich gerade im Urlaub und erfreut sich am kühlen Nass. Schauspielerin Kate Hudson (40, "Fremd Fischen") wäre wohl auch gerne in den Ferien: "Ich wünschte, wir wären dort!", kommentierte sie den Schnappschuss. Es ist aber nicht das erste Mal, dass sich Cindy Crawford von ihrer natürlichen Seite präsentiert. No-Make-up-Fotos finden sich einige auf ihrem Instagram-Profil.