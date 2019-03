Promi-Bild des Tages Candice King ist jetzt Hunde-Mama

Viele Instagram-Feeds sind derzeit wohl voll von süßen Hunde-Fotos. Der Grund? In den USA war nationaler Tag der Welpen und zahlreiche Stars ließen es sich nicht nehmen, einen Schnappschuss von ihrem vierbeinigen Freund zu posten. Candice King (31, "The Vampire Diaries") nahm dies zum Anlass, um ihren Fans ein neues Familienmitglied vorzustellen: Rebel. Auf dem Bild trägt die Schauspielerin den Kleinen auf dem Arm, er hat die Schnauze auf seiner Pfote abgelegt und schaut schläfrig in die Kamera.