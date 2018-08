Promi-Bild des Tages Bikini-Grüße von Selena Gomez

Sängerin Selena Gomez (26, "Back To You") hat ihre Fans mit neuen privaten Fotos auf Instagram beglückt. In der Bilderstrecke scheint die 26-Jährige den Sommer in vollen Zügen zu genießen. Sie ist gemeinsam mit Freunden beim Bootfahren auf dem Meer zu sehen oder im Auto. Das ehemalige Disney-Sternchen zeigt sich auch im Bikini - und ihren über 140 Millionen Abonnenten gefällt's. Nach wenigen Stunden drückten bereits über sechs Millionen Menschen auf "Gefällt mir".