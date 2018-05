Promi-Bild des Tages Barbara Meier zeigt ihren Verlobungsring

Model Barbara Meier (31) präsentiert ihren Fans auf Instagram stolz ihren funkelnden Verlobungsring. Auf dem Bild schmiegt sie sich eng an ihren Verlobten, den Wiener Unternehmer Klemens Hallmann. Er machte ihr den romantischen Heiratsantrag vergangene Woche in Cannes - genau an ihrem vierten Jahrestag, wie sie in einem "Gala"-Interview verriet.