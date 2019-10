Promi-Bild des Tages Bar Refaeli hängt ab

"Perspektive", schreibt die 34-Jährige zu dem Bild und will damit offenbar darauf anspielen, dass ihre Welt in diesem Moment kopfgestanden haben muss. Ob der Nachwuchs in ihrem Bauch wohl auch etwas davon mitbekam? Im Juni 2019 machte Refaeli öffentlich, dass sie und Ehemann Adi Ezra (44) das dritte Kind erwarten. Das Paar, das seit 2015 verheiratet ist, hat bereits die beiden Töchter Liv (*2016) und Elle (*2017).