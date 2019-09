Promi-Bild des Tages Ashley Tisdale und ihr "Mini-me"

Auch die kleine Mikayla scheint zufrieden damit zu sein, mit der huttragenden Tante Zeit zu verbringen. Auf dem Selfie grinst sie jedenfalls breit in die Kamera. "In ihr sind die besten Teile von dir und mir vereint!!", schrieb Mama Jennifer als Kommentar unter den Post. Bei Familie Tisdale sind also anscheinend alle zufrieden.