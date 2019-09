Promi-Bild des Tages Arnold Schwarzenegger gratuliert

Zum Zeitpunkt der Aufnahme war es wohl tiefster Winter, denn die beiden sind in dicke Winterkluft gehüllt. Während der Vater sich mit Cowboy-Hut und Bärenfelljacke zeigt, erinnert Christopher an einen sowjetischen Offizier. Egal wie eiskalt die beiden aussehen mögen, in ihrer Beziehung regiert die Liebe: "Ich habe jede Minute genossen, die ich dir beim Aufwachsen zugesehen habe, ich bin jeden Tag so stolz auf dich und kann es nicht erwarten zu sehen, was aus dir wird. Ich liebe dich!"