Promi-Bild des Tages Ana und Basti vor dem großen Spiel

"Perfekter Tag in München, vor Bastis großem Tag", schreibt Ana zu dem Grinse-Bild. Mehr als drei Jahre spielt Schweini, wie ihn seine Fangemeinde nennt, nun schon nicht mehr beim deutschen Rekordmeister. Inzwischen verdient er in den USA bei Chicago Fire sein Geld. Den Kontakt zu seinen alten Kameraden hat er dabei aber nie verloren, wie nun auch ein emotionaler Brief seines alten Nationalmannschaftskollegen Lukas Podolski (33) zeigt, in dem er bewundernd schreibt: "Du bist eine Legende geworden!"