Promi-Bild des Tages Amy Schumer auf dem stillen Örtchen

So sieht also Amy Schumer (38) aus, wenn sie erfährt, dass sie schwanger ist. Der US-Comedy-Star postete am Freitag einen Schnappschuss von sich auf Instagram. Das Bild zeigt Schumer mit buchstäblich heruntergelassener Hose - und einem recht überraschten Gesichtsausdruck. Die Künstlerin wollte ihre Fans aber nicht etwa daran teilhaben lassen, wie sie auf dem stillen Örtchen aussieht. Im Kommentar zum Post löst Schumer auf: "Der Tag, an dem ich in Jessica Seinfelds Bad erfahren habe, dass ich schwanger bin."