Promi-Bild des Tages Amanda Seyfried von Esel geküsst

Ein tierisches Bussi hat Amanda Seyfried (33, "Les Misérables") da bekommen. Die US-Schauspielerin postete am Sonntag ein Bild von sich und ihrem Esel Gus auf Instagram. Und der scheint mindestens so vernarrt in Seyfried zu sein, wie sie in ihn. Die 33-Jährige lächelt verschmitzt in die Kamera, von rechts schiebt sich Gus ins Bild und drückt ihr einen dicken Schmatzer auf die rechte Wange.