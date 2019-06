Promi-Bild des Tages Amanda Seyfried flirtet fremd

Eigentlich gehört Amanda Seyfrieds (33, "Mamma Mia") Herz für Tiere ganz und gar ihrem Hund Finn. Doch während der Pressetour für ihren neuen Film "The Art of Racing in the Rain" flirtet die Schauspielerin ordentlich mit Filmhund Enzo. Die Schauspielerin postete am Sonntag ein niedliches Bild von sich, Filmpartner Milo Ventimiglia (41, "Gilmore Girls") und dem Golden Retriever auf Instagram.