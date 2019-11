Promi-Bild des Tages Alyssa Milano und ihre "starke" Oma

US-Schauspielerin Alyssa Milano (46, "Wer ist hier der Boss?") stammt von einer Reihe "starker Frauen" ab, wie sie in einem Instagram-Post deutlich macht. Auf dem geteilten Foto zu sehen: Der Star mit seiner fast 94-jährigen Großmutter, die scheinbar auch in hohem Alter viel Willenskraft besitzt und frei ihre Meinung kundtut. "Sie sagte mir, sie kann nicht sterben, bis sie sieht, wie 'dieser zu nichts taugende Präsident nicht mehr im Amt ist'", berichtet Milano von ihrem Besuch im Apartment ihrer Oma in Brooklyn.