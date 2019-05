Promi-Bild des Tages Alicia Keys und Naomi Campbell in Afrika

In Dakar, der Hauptstadt des westafrikanischen Staates, befindet sich das "Black Rock" genannte Studio des US-amerikanischen Malers Kehinde Wiley (42), der unter anderem das offizielle Bild des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (57) malte. Zu seinen Kunden gehörte neben Hollywood-Star Denzel Washington (64) und Musiklegende Elton John (72) auch der "King of Pop" Michael Jackson (1958-2009). Doch die beiden Frauen waren nicht nur bei Wiley zu Gast, sondern besuchten bei ihrer Visite im Senegal auch Projekte aus den Bereichen Jugendsport, Recycling und Frauenarbeit, wie Alicia Keys in einer ihrer Instagram Stories zeigt.