Promi-Bild des Tages Alex Rodríguez und J.Lo sind im Urlaub

Auf dem Schnappschuss lächeln beide sichtlich zufrieden in die Kamera. Während sich J.Lo im Vordergrund an ihren Verlobten kuschelt, ist im Hintergrund die Stadt Jerusalem zu erkennen. "Jerusalem, du bist unvergesslich. Was für ein perfekter Abschluss unserer ersten Reise in dieses schöne Land", kommentierte der 44-Jährige das Urlaubsbild. Jennifer Lopez und Alex Rodríguez sind seit 2017 ein Paar, die Verlobung fand dieses Jahr im März statt.