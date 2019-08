"Promi Big Brother" Zlatko spricht über die Camp-Romanze von Tobi und Janine

Dann wollte Heinrichs von Zlatko noch wissen, was ihn an seiner Mitcamperin Ginger Costello Wollersheim (33) so stört. "Die hat sich verkauft, als ob sie mich mag. Dann von ihr nominiert zu werden, das war absurd", erklärte er seine offensichtliche Abneigung gegen die Frau von Bert Wollersheim (68).