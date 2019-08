Reaktion von Jürgen Milski: Was sagt er über Zlatkos Vorwürfe?

Milski war am späten Sonntagabend in der Webshow von Ex-Kandidat Aaron Troschke (30) zu Gast und hofft auf eine Aussprache mit seinem einstigen Weggefährten: "Zlatko, wenn du ein Problem mit mir hast, dann sollten wir das aus der Welt schaffen. Wenn ich da einen Fehler gemacht haben sollte, dann lass uns irgendwann treffen, und dann schaffen wir das aus der Welt. Ich finde: Das, was wir vor fast 20 Jahren erlebt haben, das war schon wegweisend für beide unsere Leben. Lass uns einfach darüber quatschen, und trinken zusammen ein Bierchen", so der 55-Jährige.