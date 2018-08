Silvia Wollny kennt Umut Kekilli nicht

Umut bricht in schallendes Gelächter aus: "Was hat die? Du meinst Brigitte Nielsen." Recht hat er! Silvia recherchiert weiter: "Aber die Ochsenknecht, mit der haste nix zu tun, oder? Die ist doch auch viel älter als du. Stehst du auf ältere Frauen? Trotzdem kenn ich dich doch irgendwo her. Bist du denn in der Türkei schon mal auf dem Titelblatt gewesen? Sonst in Medien vertreten in Deutschland? Und wodurch? Aber du warst doch schon mal mit einem Promi zusammen? Kim Gloss war das bestimmt nicht, das ist nicht dein Stil. Boah, wer kann das denn sein? Sach‘ mal…" Doch Umut schweigt zuckersüß lächelnd und lässt Silvia auflaufen: "Du bist schon auf der richtigen Fährte. Ich liebe das, wenn du dir so einen Kopf machst." Wird "Sherlock Wollny" am Ende Umuts Liebesgeheimnis lüften?