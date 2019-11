"Promi Big Brother"-Star im TV Tobi Wegener: Deshalb ist die Beziehung zu Janine gescheitert

"Ich habe sie nie schlecht behandelt"

Wegener habe seiner Freundin erklärt, dass es ihm leidtue, und er ihr nicht das geben könne, "was du vielleicht erwartest". Er habe sich mit Janine keine gemeinsame Zukunft vorstellen können. Zur Kritik, die nach der Trennung auf Social Media auf ihn einprasselte, meinte er unter anderem: "Die Leute sehen ja nur den Moment, wissen aber nicht, was hinter der Fassade abgelaufen ist. Ich habe sie nie schlecht behandelt, ich war korrekt zu ihr, ich war nie respektlos, ich war offen und ehrlich. Die Leute, die mich kennen, wissen, wie ich bin. Jeder trennt sich mal - das ist doch was Normales im Leben. Wenn es nicht funktioniert, kann man doch nichts erzwingen."