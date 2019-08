Ginger Costello, Ehefrau von Bert Wollersheim, zieht in den Container von "Promi Big Brother". Seit ihrer Hochzeit mit dem Ex-Rotlichtkönig steht die Party-Sängerin im Rampenlicht. Wie hat sich ihr Leben verändert? Was hat die Blondine vor ihrer TV-Karriere gemacht? Wie lautet ihr richtiger Name? Und wie steht sie zur Ex-Frau ihres Mannes, Sophia Vegas?