Wohnort: Zlatko lebt in Nattheim in Baden-Württemberg

Zlatko wohnt im beschaulichen Nattheim bei Heidenheim: "Im Schwabenland, von Ulm sind es noch 40 Kilometer", so der 43-Jährige bei "Promi Big Brother". Er lebt zurückgezogen in einer Maisonettewohnung. "Zlatko spielt hier keine Rolle", sagt Bürgermeister Norbert Bereska (parteilos) zu "Focus".

Familie von Zlatko: Mutter weiß nichts von "Promi Big Brother"-Teilnahme

Zlatkos geliebte Mama wusste nicht, dass der berühmte Sohnemann bei "Promi Big Brother" mitmachen wird. Im Container berichtet er, dass seine Mutter derzeit in Mazedonien sei. Er habe ihr lediglich gesagt, dass er in Afrika Urlaub mache und keinen Handy-Empfang habe.

Bester Freund von Zlatko ist sein Ex-Bodyguard

Zlatko war überwältigt, als sein bester Kumpel bei seinem Einzug ins "Promi Big Brother"-Haus im Studiopublikum am 9. August anwesend war: "Ich habe damals nach dem Auszug aus dem Container, das war 2000, von allen Freunden, die ich damals hatte, keinen einzigen mehr. Aber wie es der Teufel will, habe ich in der Zeit den besten Freund meines Lebens bekommen, das ist mein Security-Mann. Der ist mein bester Freund seit 19 Jahren."

Beziehungsstatus: Zlatko ist Single

Nach 17 Jahren zeigt sich Zlatko wieder im TV und stellt sich gleich als "glücklicher Single" vor. "Eine Frau, die für mich interessant ist, muss ehrlich sein und eine tolle Figur sollte sie eigentlich auch haben." Ob er bei "Promi Big Brother" sich neu verlieben könnte? "Das Schicksal kann überall zuschlagen. Kann ja sein, dass im Container die Frau meines Lebens sitzt. Deswegen rein, Spaß haben, Kohle kassieren, Dankeschön, auf Wiedersehen."

Zlatko spricht über seine Ex-Frauen

Derzeit hat Zlatko keine Freundin. "Ich vermute, dass mich all meine Ex-Partnerinnen als liebevoll, ehrlich und treu bezeichnen würden", so der 43-Jährige in Sat.1. Er selbst beschreibt sich als "ehrlich, diszipliniert und verschwenderisch".

Heutiges Verhältnis zu Jürgen: Kontakt ist abgebrochen

Zlatko und Jürgen Milski waren im "Big Brother"-Haus beste Freunde, doch nach der TV-Show trennten sich die Wege schnell und der Kontakt riss ab. Zlatko rechnet jetzt bei "Promi Big Brother" mit seinem Ex-Kumpel ab. "Alles fake", fasst er die Beziehung der beiden zusammen: "Ich habe menschlich dazugelernt: Wie schlecht und böse Menschen auch sein können. Wie dreckig sie lügen können", wen genau er mit dieser Aussage meint, lässt er allerdings offen. Jürgen selbst war in der Webshow von Ex-Kandidat Aaron Troschke zu Gast und hofft auf eine Aussprache: "Zlatko, wenn du ein Problem mit mir hast, dann sollten wir das aus der Welt schaffen. Wenn ich da einen Fehler gemacht haben sollte, dann lass uns irgendwann treffen, und dann schaffen wir das aus der Welt. Ich finde: Das, was wir vor fast 20 Jahren erlebt haben, das war schon wegweisend für beide unsere Leben. Lass uns einfach darüber quatschen, und wir trinken zusammen ein Bierchen", so der 55-Jährige.

Zlatko nahm beim ESC-Vorentscheid 2001 teil und wurde ausgebuht

Im Frühling 2001 wollte Zlatko für Deutschland zum Eurovision Song Contest nach Kopenhagen fahren, doch beim Vorentscheid fiel er beim Publikum mit seinem Song "Einer für alle" gnadenlos durch. Buhrufe am Ende trotzte er mit den Worten: "Vielen herzlichen Dank, ihr Fotzköpfe!" Es war der Tiefpunkt seiner damaligen Karriere in der Öffentlichkeit und seiner starken Medienpräsenz. Bis jetzt.