Ebenso wurde aufgelöst, warum Aaron Königs (25) schon vor der eigentlichen Nominierungsrunde auf der Exit-Liste stand. Das war passiert: Die Bewohner mussten entscheiden, wer es am meisten verdient hatte, PPB 2020 zu gewinnen. Der 25-Jährige setzte sich selbst an den neunten und letzten Platz: "Ich bin eben der Nachzügler", so Königs. Damit war er schon nominiert.

Gleich vier Bewohner wurden nominiert

Bei einer Challenge konnte sich einer der Bewohner vor einer Nominierung schützen. Beim Beer-Pong hieß es Mecky-Ballack gegen Bähm. Mecky-Ballack verlor und bekam die Rote Karte und stand damit auf der Exit-Liste. Bähm bekam als Gewinner die Grüne Karte, die ihn vor einer Nominierung schützte. Einen Haken gab es aber: Beide durften ihre Karte an einen Bewohner weitergeben. Simone dachte lange nach, ob sie ihre Karte weitergibt - zeigte aber Größe und behielt sie. Der Respekt der Bewohner war ihr sicher.

Auch Katy behielt die Karte - wurde aber von den Zuschauern im Studio ausgebuht. Klärte aber auf: "Ich hätte Aaron meine Karte gegeben, aber wer schon nominiert war, durfte nicht gerettet werden." Dann der nächste Hammer: Neben Aaron und Simone sollten noch zwei weitere Bewohner nominiert werden. Es traf: Emmy Russ und Ramin Abtin (48).

Simone musste aber nicht lange zittern. Sie lag nach kurzer Zeit schon so weit vorne, dass sie von "Big Brother" aus dem Spiel genommen wurde. Ramin durfte ebenso aufatmen - einmal mehr hatten seine Fans fleißig für ihn angerufen. Am Ende wurde Neuankömmling Aaron von den Zuschauern rausgewählt, der es aber mit Fassung nahm.