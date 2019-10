Promi-Auflauf in Rhode Island Jennifer Lawrence hat Ja gesagt

Was für ein Promi-Auflauf an diesem Wochenende in dem US-Bundesstaat Rhode Island. Der Grund: Die Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence (29, "Red Sparrow") gab in einer privaten Zeremonie auf dem Belcourt-Anwesen in Newport ihrem Verlobten, dem Kunsthändler Cooke Maroney (34), das Ja-Wort. Zwar existieren bislang noch keine öffentlichen Bilder von der Hochzeit, jedoch hat das "People"-Magazin bereits erfahren, dass Lawrence in einem Dior-Kleid vor den Traualtar schritt.