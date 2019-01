Promi-Auflauf beim Hahnenkamm-Wochenende Arnold Schwarzenegger: Gut gelaunt im Schneetreiben von Kitzbühel

Das Hahnenkamm-Wochenende im österreichischen Kitzbühel ist in jeder Saison eines der Highlights im alpinen Skisport. Die legendäre Streif zählt zu den schwierigsten und gefährlichsten Abfahrten der Welt. Die Hahnenkamm-Rennen, zu denen auch ein Super G und ein Slalom gehören, sind jedes Jahr ein regelrechter Promi-Magnet. Auch 2019 bildet keine Ausnahme. Da die Abfahrt auf Freitag vorverlegt worden war, fehlte Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (71, "Terminator") beim Streif-Spektakel. Doch am Samstag zum Herren-Slalom mischte er sich trotz Schneetreiben gut gelaunt, in einem grünen Mantel und Hut auf dem Kopf, unter die Zuschauer.