Wohnraum auf Stelzen: Park-and-Ride-Anlagen

Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften sollen nun auch mit den Planungen von Stelzenbauten an den Park-and-Ride-Anlagen am Westkreuz und am Kölner Platz beginnen. Am Westkreuz hatte der Bezirksausschuss Pasing-Obermenzing gefordert, dass die benachbarten Kleingärten nicht gefährdet werden dürfen. Stadtbaurätin Elisabeth Merk (parteilos) schreibt in ihrer Vorlage dazu: "Eine Bebauung würde sich auf die Fläche beschränken, auf der sich der Parkplatz befindet – und die Kleingärten unberührt lassen."