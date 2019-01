Keine Barzahlung - übersichtliche Preise

Ein großes Plus: Der ADAC-Schlüsselnotdienst nimmt keine Barzahlung vor Ort an. Die Rechnung für den Einsatz kommt im Anschluss per Post. Damit bedrohliche Situationen, von denen Abzocke-Opfer oft berichten, gar nicht erst entstehen. Trotz der übersichtlichen Auflistung, so richtig aufschlussreich ist die Preisliste für Laien nicht. Nur wenige Fachkundige können unterscheiden, ob an der eigenen Haustür ein besonders kniffliges Schloss angebracht ist oder nicht.