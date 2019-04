Krebs muss kein Todesurteil sein

Die Videos zeigen unterschiedlichste Bewältigungsstrategien: Irmgard Raffler etwa, die an Brustkrebs litt, half es sehr, dass sie im Chaos der Gefühle zuerst ihren Wiedereinstieg in die Arbeit organisieren konnte und ihr Chef sie dabei sehr unterstützte. Wolfgang Schüppler musste nach einer Krebsdiagnose 2011 der Magen entfernt werden. Gemeinsam mit seiner Frau, die als Clown auftritt, tourte er durch Altenheime und konnte sich so von den eigenen Einschränkungen ablenken. Und auch Kurt Wagenlehner, der nach Blasenkrebs mit einer sogenannten Neoblase lebt, hat sich sein Leben mit Reisen, Schwimmen und Bergwandern zurückerkämpft, indem er neben der Therapie unter anderem in einer Selbsthilfegruppe Anschluss fand. Trotz aller Positivität hat auch Heidi Bschorr immer noch Angst, dass der Krebs zurückkehrt. "Es ist und bleibt eine furchtbare Diagnose", sagt sie der AZ. Doch inzwischen weiß sie: Es muss kein Todesurteil sein. Das ist die Botschaft, die die Projektteilnehmer senden wollen.

Die Videos finden Sie unter www.youtube.com auf dem Kanal Bayerische Krebsgesellschaft

