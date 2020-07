"Programm-Highlight gesichert" "Tatort"-Jubiläum: Die Crossover-Doppelfolge ist endlich im Kasten!

Dem "programmlichen Highlight zum 50-jährigen Jubiläum der Krimireihe im Spätherbst" steht nichts mehr im Weg, wie der Sender das Erste am Dienstag mitteilt. Alle Szenen für die Crossover-Doppelfolge "Tatort: In der Familie" sind im Kasten. Drehschluss war am Montag. Die Dreharbeiten zu den Filmen von Regisseurin Pia Strietmann (42, Dortmund-Teil) und ihrem Kollegen Dominik Graf (67, München-Teil) hatten aufgrund der Corona-Beschränkungen seit März 2020 pausiert.