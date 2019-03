Professor T., Tatort, ... Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDF, Professor T.: Hikikomori

Der Abteilungsleiter einer Versicherung wird brutal ermordet in seinem Büro gefunden. Der Fall ist besonders brisant für Daniel (Helgi Schmid), denn der Tote war der Chef seiner Freundin Debbie Schwarz (Haley Louise Jones). Währenddessen ist T. (Matthias Matschke) in einem Sanatorium untergebracht und scheint in seiner eigenen Welt gefangen. Einzig Christian Fröhlich (Dietrich Hollinderbäumer), Freund und Anwalt von T.s Mutter, will T. nicht so einfach aufgeben.