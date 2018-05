Professor T., Lewis, ... Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDFneo, Lewis: Auf falscher Fährte

An der Endstation Oxford wird in einem Bus die Leiche des Kunsthistorikers Dr. Stephen Black entdeckt. Während Inspektor Lewis (Kevin Whately) die Recherchen aufnimmt, wird sein Assistent auf ein Landgut gerufen. Dort hat es im Zusammenhang mit einem Historienspiel einen Zwischenfall gegeben. Offenbar hat einer der Mitwirkenden nicht mit Platzpatronen, sondern scharf geschossen. Der Besuch auf dem malerisch gelegenen Landgut der Familie Mortmaigne wird für James Hathaway (Laurence Fox) zu einer Reise in die eigene Vergangenheit, denn er ist als Sohn des damaligen Verwalters dort aufgewachsen.