Professor T., Letzte Spur Berlin, ... Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDF, Professor T.: Lügen

Eine Kernphysikstudentin bricht in Professor T.s (Matthias Matschke) Büro tot zusammen. Für ihn ist die Todesursache klar: akute Strahlenkrankheit. Doch wie wurde sie verstrahlt? Und warum suchte sie T. auf? Die Tote war Praktikantin in einer Forschungsanlage, doch die intakten Kontrollmechanismen schließen eine Verstrahlung vor Ort aus. Gleichzeitig stellt T. in eigener Sache Recherchen an, um endlich Gewissheit über die Todesumstände seines Vaters zu erhalten.