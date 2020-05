Produziert von LeBron James Adam Sandler wird der Star des Basketball-Dramas "Hustle" für Netflix

Für den Posten des Regisseurs konnte demnach bereits "We the Animals"-Macher Jeremiah Zagar (39) gewonnen werden, als ausführender Produzent fungiere derweil Basketball-Superstar LeBron James (35). "Hustle" erzählt die Geschichte eines gefallenen Basketball-Scouts (Sandler), der im Ausland ein Jahrhunderttalent entdeckt und mit ihm seinen ramponierten Ruf in der US-amerikanischen Heimat rehabilitieren will.