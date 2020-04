Hirmer-Chef: In Änderungsschneidereien würde sonst die Arbeit ruhen

Es war gar nicht so leicht, kurzfristig ein neues Produkt in so großer Stückzahl herzustellen - wie Clemens Ode, Geschäftsführer der Hirmer Eckerle Service GmbH & Co. KG, erläutert: "Da alle Hirmer und Eckerle Geschäfte derzeit geschlossen sind, ruhte natürlich auch in der Änderungsschneiderei die Arbeit. Der allgemeine Mangel an Mund-Nasen-Masken hat uns dann auf die Idee gebracht, aktiv auf die Gesundheitseinrichtungen und das Staatsministerium für Wirtschaft zuzugehen und ihnen unsere Unterstützung anzubieten."