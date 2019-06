Produktion im Filmstudio geplant "Herr der Ringe"-Serie: Wird so gut wie nicht in Neuseeland gedreht?

Klingt ganz so als müssten sich die Mittelerde-Fans darauf einstellen, in der von Amazon produzierten Serie auf die bekannte Auenland-Idylle verzichten zu müssen, die im Kinofilm von Peter Jackson weitestgehend in Neuseeland gefilmt wurde. Einen Hoffnungsschimmer gibt es aber: Zumindest einige der Außendrehs sollen dennoch dort gemacht werden, heißt es weiter.