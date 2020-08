Produktion für Apple TV+ "The Essex Serpent": Noch eine Serien-Hauptrolle für Keira Knightley

Knightley spielt eine Witwe

"The Essex Serpent" spielt im London des Jahres 1893. Cora Seaborne (Knightley) reist in den Küstenort Aldwinter, wo sie als Anhängerin der Thesen Darwins mit dem Pfarrer William Ransome aufeinanderprallt. Gegensätze ziehen sich allerdings an - so auch bei Seaborne und Ransome.