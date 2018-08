So auch dem 32-jährigen Dragan F. (Name von Redaktion geändert) "Als er sich vorgestellt hat, war er ein ganz netter", erinnert sich Wenzke. Nach nur einer Woche in dem Haus wurde der 14-fach vorbestrafte Drogenabhängige bereits verhaftet. Er hatte sich mit einem Hausbewohner gestritten und ihm dabei mit einem Messer gedroht.

Für den Vermieter ist das Ganze ärgerlich. Er versteht nicht, dass das Haus in einem so schlechten Licht präsentiert wird, wenn der inzwischen Verurteilte nur eine Woche bei ihm gewohnt hatte.

Es seien immer nur zwei Leute, die schwierig sind. "Die brauchen auch Betreuung", sagt Wenzke. Inzwischen hat er organisiert, dass die derzeitigen "Störenfriede" Hilfe bekommen.

Unter den vielen restlichen Bewohnern fände man sogar viele Erfolgsgeschichten von Menschen, die, nachdem sie bei ihm wieder Wohnraum gefunden haben, im Leben Fuß fassen konnten und eine Arbeit gefunden haben. "Das ist eine saubere Geschichte. Es geht hier um Menschen. Lassen sie die Leute zur Ruhe kommen", appelliert der Geschäftsführer. Immer wieder kämen Sachbearbeiter der Stadt, Jobcenter, Caritas, Diakonie oder Blaue Tür auf ihn zu, wenn sie Obdachlose kennen, die eine Unterkunft suchen. Bereits im Mai sagte Wenzke: "Ich habe nur Obdachlose aufgenommen, weil die Stadt, das Jobcenter und andere soziale Einrichtungen mich gebeten haben, die Zimmer auch an Menschen in Not zu vermieten."

Die Stadt Landshut bestreitet dies. Nach Auskunft des Sozialamts hat man keinen Einfluss darauf, an wen die Wohnungen des "Grünen Hauses" vermietet werden. "Die Stadt hat den Vermieter demnach auch nicht gebeten, Obdachlose als Mieter unterzubringen", heißt es. In Einzelfällen sei aber die Adresse an Wohnungssuchende weitergegeben und auf deren Wunsch auch der erste Kontakt zum Vermieter hergestellt worden.

Die private Streetworkerin Vera Fenor erzählt, dass das Sozialamt der Stadt Wohnungslose an das "Grüne Haus" vermittelt hat. Es seien sogar die zwei "Problemfälle" gewesen, die für sie nicht in das Haus gehören.

Eine Streetworkerin wurde mittlerweile als Betreuerin angestellt

Seit 1. August ist sie im "Grünen Haus", ergänzend zu einem Hausmeister , als Objektbetreuerin tätig. Sie bringt dort Leute unter, achtet darauf, dass alles geregelt abläuft und hilft bei Behördengängen. Sie ist überzeugt vom "Grünen Haus": "Wenn wir das Haus nicht hätten, wären alle auf der Straße." Daher findet sie es schade, dass so geschimpft wird. Trotzdem bestätigt auch sie, dass es nicht immer einfach sei und viel kaputt gemacht werde: "Es sind nicht alle gleich. Deshalb darf man die Menschen aber nicht auf die Straße schicken."

"Hier sind Leute, die hätte ich nicht reingesteckt, die müssten eine Therapie machen." Das Bezirkskrankenhaus sei laut der Streetworkerin keine Dauerlösung. "Manchmal gibt es Situationen, da muss sich die Stadt drum kümmern", sagt sie. Oft bekommen Bewohner einen Job, sind bereit für den Absprung ins eigenständige Leben, scheitern aber daran, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Trotz der bekannten Problemfälle ist Fenor dankbar über das Haus und bleibt optimistisch. "Nach und nach kriegen wir hier Ruhe rein."