Probleme mit dem Pass Odyssee in Thailand: Darum war Willi Herren im Flughafengefängnis

Willi Herren musste zurück nach Deutschland

Damit ist die Odyssee noch nicht zu Ende: Der 45-Jährige durfte nicht einreisen und wurde in einen Flieger zurück nach Deutschland gesetzt. In der Heimat angekommen, konnte er das Missverständnis schnell aufklären und sich gültige Reisedokumente besorgen. Sofort ging es zurück nach Thailand und die Dreharbeiten zu "Kampf der Realitystars" konnten am Strand von Phuket starten.