Eselfarm in Pähl: Die Tierhalterin will nicht aufgeben

"Ich fand die Tiere immer schon toll. Angefangen hat es mit Lolo und Eddi. Meinen ersten zwei Esel, die ich mir privat zugelegt hatte." Und dann wurden es ziemlich schnell immer mehr: "Ich merkte wie meine Esel auf andere Menschen, beispielsweise auf Behinderte, wirkten.

Da beschloss ich dann, den Hof gewerblich aufzuziehen, damit ich den Menschen besser Zugang zu meinen Tieren verschaffen konnte", erzählt Klotz. Doch was, wenn sie die Tierhaltung wirklich aufgeben müsste? "Das will ich mir lieber gar nicht vorstellen", sagt Klotz bedrückt.

Dennoch will die 54-Jährige nicht einfach aufgeben. "Ich werde wie eine Löwin kämpfen", kündigt sie an. "Es geht schließlich um meine Existenz, um mein Lebenswerk. Aber als kleiner Bauernhof hat man eben keine so große Lobby hinter sich wie konventionelle landwirtschaftliche Massenbetriebe", klagt die 54-Jährige. Sie habe sich jetzt einen Anwalt genommen – der sie im Recht sieht. Mit ihrem Fall könne ein Präzedenzfall geschaffen werden, so die Meinung des Rechtsexperten.

Trotzdem will die Esel-Halterin es jetzt erst einmal mit einer Mediation versuchen. "Ich bin ein Freund davon, Probleme friedlich zu klären, und hoffe, alle Parteien an einen Tisch zu bekommen. Vielleicht lässt sich der Konflikt am Ende so beilegen."

Lesen Sie hier: Tegernsee - Bürgermeister mit Brandbrief an Ilse Aigner