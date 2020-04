Die Schwangerenkonfliktberatung von pro familia wird mittlerweile meist am Telefon oder per Videochat durchgeführt. Nur in Ausnahmefällen, etwa wenn die Verständigung wegen der Sprache schwierig ist, kommen die Frauen noch in die Beratungsstelle. "Im Videochat sind die Menschen nicht in einer fremden Umgebung, die sie ausloten müssen, oft ist der Partner unterstützend dabei", sagt Eva Zattler von der Schwangerenkonfliktberatung von pro familia in Schwabing. Sie betont, dass wegen der Krise nicht mehr Frauen über eine Abtreibung nachdenken. Die Zahl an Beratungsgesprächen sei nicht gestiegen, sagt Zattler.