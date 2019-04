TSV 1860: Aaron Berzel ist angeschlagen

"Er hat Probleme an der Symphyse, das strahlt in die Adduktoren aus. Daraus resultierend hat er Probleme an den Bauchmuskelansätzen. Er wird jetzt zwei Wochen ausfallen, das ist sicher. Wir wollen aber auch kein Risiko eingehen", sagte Löwen-Trainer Daniel Bierofka über Berzel: "Es macht jetzt keinen Sinn, ihn mit Schmerzmitteln vollzupumpen und spielen zu lassen. Dann fällt er uns womöglich noch länger aus. Ich denke, dass er in zwei Wochen wieder spielen kann."