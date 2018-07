Problematische Bauarbeiten Polizeieinsatz auf Ed Sheerans Anwesen wegen seltener Molchart

Musiker Ed Sheeran (27, "Shape of You") und die Umweltschützer - es läuft nicht ganz rund! Die Polizei und einige Gemeindemitarbeiter statteten seinem Anwesen in Suffolk, einer nordöstlich von London an der englischen Ostküste gelegenen Grafschaft, einen Besuch ab. Wie die "Daily Mail" weiter meldet, war der Einsatz wohl nötig geworden, weil Bauarbeiten an zwei Teichen auf dem Gelände mit vier Gebäuden - auch genannt "Sheeranville" - eine seltene Molcheart, den Kammmolch, gestört haben könnten.