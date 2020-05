Problematisch oder nicht? Drastische Gewichtsabnahme bei Adele: Expertin klärt über Gefahren auf

Die britische Sängerin Adele (32, "Hello") verblüfft die Welt. In kürzester Zeit soll die Hit-Garantin rund 45 Kilo abgenommen haben. Die Nachrichtenagentur spot on news hat bei einer Expertin nachgefragt, welche Konsequenzen ein derartig drastischer Gewichtsverlust unter anderem haben kann. Silke Kayadelen (51), auch bekannt aus "The Biggest Loser", ist Personaltrainerin, Fitness- und Ernährungscoach, besitzt einen YouTube-Kanal rund ums Training und gesundes Leben und hat bereits mehrere Bücher zum Thema veröffentlicht - darunter zum Beispiel "Das Bikini-Bootcamp: Das Intensivprogramm zum Abnehmen" (Riva Verlag).