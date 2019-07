Isarvorstadt - An der Fraunhoferstraße verfolgen derzeit nicht nur die Anwohner gespannt, was vor ihrer Haustür passiert. Mitarbeiter der Baureferats bringen dort seit dieser Woche die Markierungen für die vom Stadtrat beschlossenen Radwege an beiden Straßenseiten an. In etwa zwei Wochen soll alles fertig sein.