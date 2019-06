Fahrbericht: Wo dem AZ-Redakteur der E-Scooter einfach ausgeht

Mütter und Väter erklären ihren staunenden Kindern, was da für ein seltsames Gefährt den Radlweg entlang saust. Aufgeregte Autofahrer wollen an der Ampel wissen, was der Spaß denn so kostet und ein gut gelaunter Harley-Fahrer macht sogar den Biker-Gruß, als er mich sieht. Kurzum: Braust man auf einem der brandneuen E-Scooter, die es seit dem Wochenende in München gibt, durch die Stadt, fühlt man sich ein bisschen wie ein Marsmännchen.

Der erste Eindruck auf einem von Hunderten Elektro-Rollern der Firma Tier: Die Haltestange ist stabil, der Vorderreifen gefedert und es gibt - anders als in anderen Ländern - zwei unabhängige, über Handhebel zu bedienende Bremsen für Vorder- und Hinterrad. Zu bemängeln ist das Tempolimit: In Deutschland ist - schnief! - schon bei 20 km/h Schluss, im Ausland erst bei 25 km/h. Dafür ist der E-Scooter schlau: Als ich bei der ersten Testfahrt den Englischen Garten queren will, wird meinem Roller wie von Geisterhand der Saft abgedreht. Er bleibt einfach stehen. Erst denke ich, der Akku sei leer, dann fällt mir ein: Der E-Garten ist tabu für E-Roller – rote Zone. Schnell rausschieben das Zweirad, dann geht es schon weiter.

Mein Fazit: E-Scooter sind durchaus etwas für ältere Herrschaften wie mich. Man schult den Gleichgewichtssinn, ist an der frischen Luft, aber vor allem "erfährt" man die Stadt nochmal völlig neu. Ich freue mich jedenfalls auf die nächste Tour!

Clemens Hagen

