Pro weibliche Regie-Stars Oscars 2020: Natalie Portman mit besonderem Statement-Cape

Stattdessen waren diese fünf männlichen Filmschaffenden für die Trophäe des Besten Regisseurs vorab bekannt gegeben worden: Martin Scorsese ("The Irishman"), Todd Phillips ("Joker"), Sam Mendes ("1917"), Quentin Tarantino ("One Upon a Time... in Hollywood") und Bong Joon-ho ("Parasite") - wobei Letzterer sich schlussendlich durchsetzte.