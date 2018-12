Pro und Kontra Amazon streikt: Christkind oder Arbeitsrecht - was geht vor?

Was? Sollen Eltern jetzt am Weihnachtsabend bei der Bescherung in traurige Kinderaugen blicken müssem? Nur, weil beim Packerl-Verschicker plötzlich in den Tagen vor dem Feste gestreikt wird? Nein! Natürlich steht den Amazon-Mitarbeitern ein gerechter Lohn zu – wie jedem anderen Arbeitnehmer auch. Aber bitte: Der Arbeitskampf darf nicht ausgerechnet in jene Zeit fallen, in der das Christkind – pünktlich – zur Stelle sein muss.