Von ebenjener kam ich gut gelaunt an einem späten Samstagabend zurück. Ich schlenderte durch die Isarvorstadt, in der sich dieser Tage die Hitze staut. Plötzlich: "Ssssrrrrrrrrrrrrr", rauscht ein Halbstarker auf einem E-Scooter vor meiner Nase vorbei – rasend schnell und offenbar nicht mehr ganz so nüchtern. Als ich weitergehen will, schneidet mir der nächste Jugendliche rasant den Weg ab: "Yaaaaaay!" "Yay", denke ich mir, will mir ja nicht die Laune verderben.